Luego de conocerse la postura del gobernador Sergio Casas quien señalo el fin de semana que “sería lo más sano” definir los candidatos del justicialismo a través de una elección interna, en declaraciones a la prensa, la diputada provincial y presidenta de la Rama Femenina del Partido Justicialista Teresita Madera expresó su postura a favor de esta alternativa.

Ante la consulta periodística sobre su opinión en relación a la posibilidad de un proceso de internas partidarias en el PJ, la legisladora indicó que “considero que una interna sería la solución para poder dirimir quienes serían los candidatos en este caso de justicialismo. Creo que es la mejor alternativa, convocar a una elección abierta y plural que nos permita democratizar la elección de los candidatos. Sería la mejor forma de potenciar, renovar y fortalecer al PJ y sus candidatos en 2019”.

En ese marco agregó que “sería también una posibilidad de mostrar transparencia de cara a la gente y que estamos en sintonía con lo que nos está pidiendo. Dentro del partido, todos tendrían la posibilidad de participar, poniendo reglas de juego que sean claras y transparentes, y en caso de quien salga ganador por el voto de la gente, sea quien tenga la responsabilidad de gobernar y el que pierda haga lo propio acompañando, como debería ser”.

Seguidamente Madera expresó que “no daré ni nombres ni espacios particulares, pero tengo la plena convicción que una gran interna del justicialismo riojano seria positivo para la dirigencia y también un gran mensaje para la sociedad que podrá elegir sus candidatos de manera transparente”.

Por otra parte fue consultada en relación a la posición política del intendente capitalino Alberto Paredes Urquiza. “No son quien para incluir o excluir a nadie, y creo que todo aquel que se sienta justicialista y piense que está del lado de la defensa del trabajo, la justicia social y el apoyo a los sectores medios y mas vulnerables de la sociedad, tiene todo el derecho a participar”, señaló la diputada.

Finalmente, ante la pregunta de los medios presentes sobre su posible candidatura, Teresita Madera reiteró que “no daré nombres, y además me parece una falta total de respeto a la sociedad hablar de candidaturas cuando cada vez es mas alta la inflación, cuando hay despidos, cuando se ajusta a los jubilados. La gente me acaba de elegir diputada y a eso me abocaré con todas mis fuerzas y la de mi equipo”.

El quintelismo en la misma línea