Seis computadoras, seis proyectores e impresoras fueron sustraídas del área de Ciencias Exactas. Dicho atraco fue perpetrado este fin de semana y ya se realizó denuncia por parte de autoridades. Pese a que la universidad tiene custodia de la Policía Federal, el robo no logró ser advertido.

Este sábado se realizó la denuncia en la sede local de la Policía Federal Argentina. Se trata de equipamiento informático entre los que figuran computadores, impresoras y proyectores multimedia.

La denuncia fue realizada por el Decano del Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNLaR, Eduardo Campazzo quien brindó los detalles del equipamiento faltante.

Los hechos se desencadenaron cuando la empleada nodocente Noelia Alaniz ingresa (8 am) a las instalaciones y nota las irregularidades a primera vista con lo que notifica al Decano y a las autoridades policiales quienes realizaron las pericias correspondientes en el lugar.

Una vez revisadas las instalaciones se confirmaron la ausencia de seis computadoras (cuatro ALL IN ONE), seis proyectores multimedias y una impresora de marca HP.

“Realmente el daño es de consideración, gestionamos con mucho esfuerzo para conseguir los recursos, el trabajo de docentes, nodocentes y equipos técnicos de años desaparece. A días de iniciar el cuatrimestre, la pérdida de la información que había en los equipos nos limitará notablemente diversas gestiones y también la ausencia de proyectores resentirá el trabajo de los docentes” explicaba Campazzo.