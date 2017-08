El ex intendente de Famatina y actual candidato a diputado nacional por UNA dijo que analiza hablar con Sergio Casas y no ve descabellado lograr algún tipo de alianza. Pese a que fue funcionario de Cambiemos en PAMI La Rioja, manifiesta que hoy está totalmente alejado de las políticas que implementa. El nexo sería el quintelismo.

Ismael Bordagaray logró sobrepasar las PASO y se convirtió en candidato a diputado nacional de cara al próximo 22 de octubre por el partido UNA.

Recordemos que Bordagaray es ex intendente de Famatina y fue uno de los líderes del movimiento ‘Famatina No Se Toca’ en contra de la minería. Tras ello, dejó el PJ denunciando asfixia financiera a su comuna y se sumó a las filas de Fuerza Cívica Riojana, que lidera Julio Martínez.

Luego con Fuerza Cívica fue parte de la estructura de Cambiemos cuando el macrismo llegó al poder a nivel nacional e incluso fue director del PAMI en La Rioja durante 2016 y parte del 2017, pero luego renunció.

Es que quería ser tenido en cuenta como candidato para las Legislativas por Fuerza Cívica, pero no tuvo eco y eso quebró la relación con el actual candidato a senador Julio Martínez y volvió al massista UNA.

Sin embargo, en diálogo con Radio 24 Bordagaray lanzó una bomba y confirmó que analiza volver a las huestes del PJ oficial. Sostiene que su único límite es Beder Herrera y busca negociar con Sergio Casas, gobernador de tinte ultrabederista.

“Estamos evaluando los resultados obtenidos, y la cifra de casi 11.000 votos en las PASO nos da otra fuerza, pensábamos en 5000, pero bueno con esta cantidad nos ofrece la alternativa de conformar alianzas, y hoy por hoy, estamos más cerca del PJ, que de Cambiemos”, apuntó.

Luego, agregó que “además yo nunca me sentí afuera del PJ, siempre manifesté que tengo profundas diferencias con las políticas nacionales de Cambiemos. Solo no me sentaría a hablar con Beder Herrera , pero si con el gobernador (Casas)”.