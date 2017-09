El gobierno provincial anunció que el próximo viernes se realizará la primera sesión del Consejo Económico y Social que estará conformado por todas las instituciones de la provincia y por integrantes de las distintas funciones del Estado. La convocatoria, que se concretará a las 10 en el Paseo Cultural Castro Barros, tiene por objetivo poner en estado situación a la comunidad sobre la cruda realidad con la verdad, sinceridad y responsabilidad,

Se convoca a la sociedad a tomar conocimiento de los aspectos propios de la administración pública de la Provincia y para recibir las inquietudes de todas las organizaciones, instituciones y la comunidad en general, en un marco de unión y de discusión sobre los intereses de los riojanos.

El anuncio se hizo en conferencia de prensa desarrollada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, ofrecida por los ministros de Gobierno, Claudio Saúl, de Hacienda, Ricardo Guerra, de Infraestructura, Juan Velardez, de Producción y Desarrollo Económico, Fernando Rejal y de Industria, Rubén Galleguillo.

El Consejo Económico y Social creado por la Constitución provincial, es un órgano colegiado de carácter consultivo. Tiene como objetivos promover un ámbito de diálogo y articulación, entre los representantes de diversos sectores sociales y económicos de la provincia. Viabilizar e institucionalizar la participación de los agentes locales, vinculados al desarrollo de la provincia, en la planificación y formulación de su política socio-económica. Actuar como canal de comunicación entre los agentes locales vinculados al desarrollo de la provincia, y el gobierno provincial y fomentar el crecimiento y progreso general de la comunidad.

El Consejo Económico y Social está integrado en forma permanente por un representante de cada una de las Asociaciones u Organizaciones Empresarias, Colegios o Consejos Profesionales, Universidades, Cooperativas, Asociaciones Gremiales, Iglesia Católica Apostólica Romana, y cultos que se encuentren reconocidos por el Estado mediante inscripción en el Registro Nacional de Cultos.

En cumplimiento de la Constitución

El ministro de Gobierno, Claudio Saúl sostuvo que “vamos a dar cumplimiento a lo que la Constitución de la Provincia establece que es la conformación del Consejo Económico y Social. El gobernador Sergio Casas ha tomado la decisión de convocar a la primera sesión ordinaria el próximo 29 de septiembre a las diez horas, en el Paseo Cultural Castro Barros”, y adelantó que “ya se están cursando las invitaciones a absolutamente todas las instituciones de la provincia y a miembros de las distintas funciones del Estado como establece la ley”.

Detalló que “cada institución va a designar un titular y un suplente y la asamblea será presidida por el gobernador y el vicegobernador junto a los cinco ministros coordinadores. 21 instituciones y partidos políticos (que tengan reconocimiento nacional y representación parlamentaria)”. Al mismo tiempo, manifestó que “como establece la ley este es un órgano participativo meramente consultivo y no vinculante de todas las políticas públicas que nuestra comunidad y el Gobierno Provincial llevan adelante”.

Seguidamente, puntualizó que “en el orden del día está prevista la constitución de este Consejo Económico y Social con los integrantes que cada una de las instituciones envíe, en segundo término se pondrá a consideración el reglamento interno de funcionamiento y va a tener la palabra el gobernador como así también cada uno de los miembros titulares de las instituciones”, y agregó que “se pondrá en funcionamiento formalmente”.

Pone en riesgo el pago de los sueldos

Saúl sostuvo que “la situación económica de la familia riojana es un tema central que nos preocupa de sobremanera, ya que pone en riesgo la estabilidad laboral de los empleados públicos porque la quita de los 2.500 millones de pesos, que son en concepto de compensación de coparticipación, pone en riesgo el pago de sueldos y de toda una economía que gira alrededor del Estado”.

En tal sentido, indicó que “es un tema en el cual no vamos a bajar los brazos, ya que netamente es un tema político porque no puede ser que el candidato de Mauricio Macri en La Rioja, que es precisamente Julio Martínez, esté garantizando junto a aliados políticos peronistas de Capital, los fondos de compensación de coparticipación de la provincia y que aseguren que ya están consignados en el presupuesto nacional”. Expresó que “esto es una mentira, están anticipando de manera engañosa a la población algo que aún no se sabe”.

Seguidamente, aseguró que “el gobernador Sergio Casas es un hombre de mucha convicción religiosa y en su marco ideológico jamás entregará las banderas de justicia que necesitamos todos los riojanos, y detalló que “queremos poner en estado situación a la comunidad la cruda realidad con mucha verdad, s sinceridad y responsabilidad vamos a exponer. De esta manera, convocamos a toda la población, a la primera sesión ordinaria del consejo Económico y Social”.

Se puede generar un desequilibrio peligroso

El ministro de Hacienda, Ricardo Guerra, expresó que el aspecto económico es uno de los más relevantes, con una gran actualidad, a partir de haberse tomado conocimiento que en el proyecto de presupuesto nacional elevado a la Cámara de Diputados, no está incluida ninguna partida de lo que se conoce como los fondos extra coparticipables, pero que en realidad son los fondos en compensación por la pérdida del punto de coparticipación y apuntó que el ámbito de discusión de algunos puntos de la administración pública y la recepción de inquietudes de la comunidad, puede darse en el seno del Consejo Económico y Social, órgano establecido por la Constitución Nacional.

El funcionario expresó que en ciertos y determinados temas debe primar el concepto de unidad, “porque La Rioja es una” y agregó que “si bien esta situación era algo que no se esperaba, no nos vamos a quedar quietos, y la búsqueda de la inclusión de esos fondos en el presupuesto será mucho más intensa que lo que se vino haciendo, “porque en las reuniones anteriores, al concluir, quedaba la sensación que era un problema comprendido, que se iba a incorporar en el presupuesto y fue una sorpresa que figurara con cero”.

“El presupuesto tiene los recursos por un lado y los gastos por el otro, que se financian con esos recursos, creo que no lo explicamos lo suficientemente bien que esos recursos financian gastos prioritarios del Estado, como salariales y servicios básicos, y si no se cuenta con esos recursos, se puede generar un desequilibrio muy peligroso, donde incluso los salarios estarían en riesgo, ni hablar de aumentos salariales, por lo que es una situación muy preocupante”, sostuvo y resaltó que “el Gobernador deberá tener fuerza para ser escuchado en despachos oficiales y que se resuelvan estos problemas”.

Guerra adelantó que si el presidente Mauricio Macri llega a la provincia en los próximos días, “seguramente se van a buscar los canales para poder dialogar con él y plantearle de primera mano estos problemas, quisiéramos creer que no está al tanto y que en los ámbitos técnicos en los que se arma un presupuesto puedan haber dispuesto no incluir esta partida, en un presupuesto que claramente plantea un ajuste de los recursos destinados al sector público, porque tienen un déficit fiscal y lo quieren achicar y por lo que pudimos ver es que haya caído en esa iniciativa”.

El titular de la cartera de Hacienda indicó, acerca de las críticas de la oposición, que las políticas de la Nación hacia la provincia “están siendo muy negativas, tenemos desempleo en el parque industrial, no nos están financiando obras para el desarrollo de la provincia, ahora esta decisión, argumentan que siempre se han elevado los presupuestos de esta manera y que la inclusión de esos recursos se dan en el marco de las negociaciones que se hacen en el recinto, eso no es cierto, y argumentan la cuestión de la transparencia como si no tuviéramos las cuentas rendidas, tenemos organismos de control interno y externo, por lo que los fondos públicos están rendidos”.

“Es muy fácil hablar desde su posición de representantes del gobierno nacional y si es así es una actitud deplorable y la otra actitud es que sea un desconocimiento total del tema, porque nunca los representantes de la oposición han acompañado al presupuesto donde se incluyeron esos recursos. Esta es la primera vez en casi 30 años, ¿qué se está buscando?, en estas cuestiones políticas no hay inocencia y nos corresponde defender los intereses de la provincia, de la gente, es lo que vamos a hacer y no nos van a doblegar”.

Guerra pidió estar unidos, “porque de lo contrario estamos siendo útiles a estas políticas que nos desfavorecen, con una grieta entre el poder central y las provincias periféricas y mientras no nos equiparemos esas diferencias serán tremendas y nos sacarán del eje de diseñar nuestro crecimiento”.

Estamos siendo discriminados

Por su parte, el ministro de Producción y Desarrollo económico, Fernando Rejal, manifestó que “en el ámbito de este Consejo Económico y Social, junto al ministro Rubén Galleguillo, representamos y coordinamos el área de agroindustria, y la realidad en este aspecto es similar a lo que se presentan en otros ámbitos, no creemos que sean inocentes estas decisiones de índole presupuestarias, que se debatirán en el seno del Consejo, pero la provincia de La Rioja viene siendo la última en materia de obras públicas, porque no se han presupuestado obras como antes, ahora los recursos económicos, el factor energético que tiene gran impacto en el riego de las producciones, entre otros temas, que vamos a plantear en esta Sesión”.

El funcionario sostuvo que “la realidad es muy acuciante y el Presidente seguro escuchará nuestra voz, estamos siendo discriminados y el gobernador ha llevado estos temas a la Nación, pero necesitamos resolver esto en forma urgente, porque dependemos de esos recursos para funcionar como provincia, porque se verán resentidos no solo el sector público sino también todo el sector privado” y agregó que todas las fuerzas productivas van a expresarse.

Vamos a defender los intereses de La Rioja

En la ocasión, el ministro de Infraestructura Juan Velardez manifestó que la obra pública no llegara a los 600 millones de pesos a fines del 2017. “Esta quita de los fondos que nos ha hecho la Presidencia de la Nación nos afecta directamente, no solo porque no traerá problemas en lo salarial sino también al plan de obras públicas que venimos realizando y mucho más al plan de obras para el año 2018”.

De esta manera, informó que la Provincia está siendo permanentemente monitoreada en obras públicas, todos los meses por los entes nacionales. “La semana pasada el equipo del ministro del Interior de la Nación, se reunió con el ministro de Hacienda de la Provincia y se mostraron todos los números y gastos que se realizan en viviendas”.

A su vez, reafirmó este accionar de la Nación: “hoy están los equipos de Vivienda de la Nación auditándonos las obras en el departamento San Blas de Los Sauces y nos dan aprobada como cada mes, el Gobierno Nacional está llevando un seguimiento del poco dinero que cuenta la Provincia”.

Asimismo, se refirió al Gobierno Nacional y enfatizó que “esto me suena a una excusa y maniobra política, quieren sacarnos un recurso del que disponemos hace 30 años, nos ha tocado un situación durísima de enfrentar y lo vamos a terminar resolviendo, porque nuestra única responsabilidad es defender los interés de La Rioja”.

De igual manera, señaló que “les estamos recordando el compromiso que ellos tomaron cuando asumieron la Nación, como el paquete de obras públicas, el corredor bioceánico que es una obra de desarrollo fundamental para La Rioja y para casi la mitad de las Provincias del país, como así también las obras de energía que ha sido un compromiso asumido del presidente Macri ante el gobernador Casas el día que asumió en la Nación”.

Explicó que “estos no son fondos extras como nos quieren hacer creer algunos candidatos de la oposición, son fondos que se utilizan para los sueldos y para la salud, seguridad, industria, obras públicas y demás, esto forma parte de una maniobra política de muy bajo nivel porque juegan con la necesidad de los riojanos”.

En busca de soluciones

Por su parte, el ministro de Industria y Planeamiento Rubén Galleguillo detalló que “nos convocamos para tratar los temas que nos preocupan como el corredor bioceánico, la defensa de la actividad industrial, las fuentes de trabajo, las defensas de las economías regionales, federalizar nuestras industrias y la actividad económica que forman parte de la agenda”.

Al finalizar, afirmó que con la interacción de las fuerzas económicas sociales y productivas el Gobierno Provincial va a definir los lineamientos estratégicos en los temas que plantea la comunidad: “vamos a poner en marcha el Consejo para encontrar respuestas concretas y posibilidades de sostener un proceso de desarrollo para La Rioja”.