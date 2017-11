Al gobierno provincial se le puede criticar muchos aspectos, pero hay que darle la derecha en la decisión de haber cortado por lo sano y haber absorbido el servicio de transporte urbano, más allá del alto costo político y financiero pagó.

Recordemos que el pasado 31 de agosto la Casa de las Tejas lo hizo vía decreto al quitarle la potestad del control del servicio al municipio capitalino, pero desde que empezó noviembre y tras dos meses en los que se pasó por varios estadios, el colectivo urbano fue normalizado.

Actualmente hay 58 unidades en la calle, circulan las 24 horas del día las 8 líneas y la frecuencia de las unidades se ubica entre los 14 y los 20 minutos reloj, dato comprobado por cronistas de Riojavirtual.

Obvio que esto no fue gratis para ningún riojano. El gobierno viene subsidiando con 2 millones de pesos mensuales a la empresa San Francisco para que preste este servicio y pueda mantener el boleto en $8, al menos hasta que termine el año, aunque ya se prevé que en 2018 haya un aumento e incluso no se descarta que se quite el subsidio.

Además, el estatal Banco Rioja le otorgó una crédito por $40 millones a San Francisco para que pueda adquirir 20 nuevas unidades, las cuales cuentan incluso con aire acondicionado y están circulando en este momento.

Esto deja a las claras que La Rioja debía imitar a pares como Córdoba o San Juan, porque más allá de la buena voluntad del intendente de turno, era inviable que siga bajo el control operativo de los municipios por el alto costo.

El nombramiento de Miguel Angel Asis alias ‘Lito’ a cargo del ente de contralor que supervisa el funcionamiento del servicio también pareció positivo, ya que se pudo visualizar además de la frecuencia, unidades en óptimo estado de limpieza y con funcionamiento del aire acondicionado.

Evidentemente el transporte urbano debe ser una política de Estado, más allá de quien esté al frente del gobierno y eso pareció entenderlo el gobernador Sergio Casas, que en este caso puntual dio en la tecla.