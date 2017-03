La relación entre el municipio Capital y la empresa prestataria del servicio de colectivos urbano San Francisco, pasa por su momento ya que la firma está intervenida administrativamente por la comuna, pero sin embargo se niega a controles sobre el cumplimiento de sus frecuencias.

Esto ocurrió este jueves, cuando inspectores del Palacio Ramírez de Velasco intentaron fiscalizar que se cumpla con los horarios de salida de los ómnibus, pero trabajadores de la firma se negaron a dejarlos ingresar en el predio. Todo esto se dio pese a que el municipio notificó con 12 horas de anticipación dichas fiscalizaciones.

“Cuando nos presentamos nos encontramos con la negatividad de la empresa para que realicemos las inspecciones correspondientes”, aclaró Jorge Márquez pese a que “por contrato y por el pliego de transporte estamos facultados para hacer las inspecciones correspondiente en cualquier horario y día”.

“Es algo inaudito que no nos dejen controlar. Al no dejarse controlar la empresa, no sé qué quiere esconder”, planteó el funcionario municipal.

Ahora, la comuna analiza la vía judicial para poder garantizar la prestacion del servicio que usan miles de riojanos en tiempo y forma.

San Francisco desde comienzo de año reclama un boleto de colectivo de 14 pesos, que el Concejo Deliberante se niega a tratar ya que considera desproporcionado.