El gobernador lo sostuvo al lamentar las “descalificaciones” del ministro nacional sobre funcionarios del gobierno local, a quienes acusó de usar dineros públicos “para casas, autos y novias”. “Esto en mi gestión no pasa, rendimos cada peso”, indicó Casas y adujo “nerviosismo” del referente opositor porque a Nación “no le están saliendo las cosas bien”.

En el Día del Trabajador el ministro de Defensa Julio Martínez lanzó un durísimo discurso contra funcionarios del gobierno provincial a quienes acusó de mentir respecto de que Nación no envía recursos a la provincia.

Entre otras cosas, sostuvo que a llegada de los fondos se están realizando en tiempo y forma “pero no llegarán para que ellos se compren fincas, se compren autos, cambien su nivel de vida. Van a llegar que las obras se hagan y sean en beneficio de cada uno de los ciudadanos de La Rioja. Lo que tienen es síndrome de abstinencia”, sentenció.

Ante ello, el gobernador Sergio Casas se mostró “extrañado de la actitud que ha tomado el ministro Julio Martínez” y comentó que “intenté comunicarme con él para ver qué pasaba y no me pudo atender”.

“Es entendible la situación que está pasando el gobierno nacional pero no por eso, o porque se ponga nervioso, puede venir a descalificar”, dijo el mandatario provincial en obvia alusión a que la Casa Rosada no está logrando sus metas en materia económica y agregó que el Poder Ejecutivo riojano “utiliza los recursos de la mejor manera posible”.

Finalmente, reiteró que la administración Macri incumple con el envío de fondos a la provincia. “Tenemos que decirlo, le guste a quien le guste, que no nos está llegando lo que legítimamente nos corresponde a La Rioja. No llegan los recursos para obras, para hacer más viviendas, más escuelas, y lo que es peor, no estaban llegando los recursos para sueldos de nuestros empleados”,