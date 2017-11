El cantante riojano confirmó que están avanzadas las charlas con los representantes del reguetonero. Si bien no está estipulado cuando ni el lugar, ya que se analiza el Superdomo o un estadio al aire libre. También dejó claro que pagará la producción de su propio bolsillo y que busca que la entrada no cueste más de $500.

El embajador cultural de La Rioja y el riojano más conocido después de Carlos Menem y Ramón Díaz, hablamos de Sergio Galleguillo, confirmó que está realizando gestiones para poder traer a la Capital un show del artista del momento: Maluma.

“Lo hago para darle un gusto a la gente trabajadora del momento”, apuntó el cantante folclórico al aclarar que lo pagará de su propio bolsillo y el objetivo es que el reguetonero cante por ejemplo en el Superdomo o en un estadio al aire libre y que la entrada no cueste más de $500 para que todos tengan acceso.

Las negociaciones con los representantes de Maluma están avanzadas pero no cerradas, afirmó Galleguillo quien dijo que hay algunas condiciones que la gente que maneja al cantante colombiano.

A los que lo critican por su intención de traer este show, los tildó como “los estúpidos de siempre que piensan diferente porque están acostumbrados al curro, pero yo no vivo de eso, no soy empresario, lo que me interesa es darle un servicio a la gente con cariño porque eso me brindan todo el año”.

Y por último sentenció “si no quieren que lo traiga a La Rioja lo llevaré a Santa María de Punilla en Córdoba”.