Luego de una reunión con el intendente Alberto Paredes Urquiza, los choferes de Munibus decidieron levantar las medidas y este lunes se reestablecerá el servicio solo de la línea Sur, mientras las unidades estarán en reparación para que luego se reestablezca de manera periódica el servicio completo.

El secretario de Servicios Públicos, Alejandro Busco informó que se solucionó el conflicto que mantenían los choferes de la empresa estatal que denunciaban discriminación en el trato y en la designación de beneficios por parte de la provincia.

En este marco aclaró que “el acuerdo que hemos llegado con los chóferes es que en este fin de semana se pone en condiciones las unidades que están disponibles para empezar con el recorrido el lunes hacia la zona sur solamente, y a lo largo de la semana que viene vamos a poner en condiciones el resto de las unidades en un aporte especial que va a hacer la Municipalidad de la capital para que se pueda ir reparando el resto de las unidades y podemos ir habilitando el resto de los recorridos, el de la zona Este y Norte.

Sobre lo que desencadeno el conflicto puntualizó que “esto se debe a la grave discriminación que estamos recibiendo por parte de la provincia con respecto a los fondos que se están otorgando exclusivamente a la empresa San Francisco, pero a MuniBus no se le ha otorgado ningún subsidio ni ninguna posibilidad de recambio de unidades y en definitiva es lo que vamos a hacer es empezar a ver el recambio de las unidades para irlas actualizando debido a que estamos trabajando con unidades del 2008- 2010”.

Buso expresó que el objetivo de la comuna es sostener la empresa para que siga prestando el servicio afirmando que “la decisión es continuar con la empresa dentro de las dificultades que tenemos, el apoyo de los choferes ha sido total y su objetivo es poder salvar una empresa en este marco de ataque que estamos recibiendo”.

El funcionario indicó que no se podrán iniciar gestiones a nivel nacional debido a que la provincia no brindó especificaciones a si absorberá o no a MuniBus como lo llevó a cabo con la empresa San Francisco, en este sentido dijo “estamos haciendo las gestiones para que nos restituyan el subsidio que se suspendió por una denuncia de UTA pero se complica porque nosotros no tenemos ningún acto administrativo por parte de la provincia de cómo va a funcionar el transporte, pero no conocemos contrato con San Francisco, no hay acto administrativo y hasta que se disponga cuáles van a ser los recorridos, no hay ninguna cuestión que nos permita tener alguna previsibilidad del cual va a ser la prestación del servicio en el futuro”.

Sobre la trayectoria y el trabajo de la empresa indicó que “durante el año 2015 la empresa San Francisco tuvo 14 paros y sumaron 32 días de paro a lo largo del año, y en enero de 2016 la empresa tuvo un paro de 20 días, en todos los casos la empresa Munibus salió a prestar un servicio de emergencia, a los fines de cubrir las falencias que dejaba San Francisco”.