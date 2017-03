El gobierno riojano sigue acusando a Nación de la fuerte suba de tarifas, que lo obligó a poner 30 millones mensuales en subsidios para disminuir los valores de las boletas. Desde Fuerza Cívica, en cambio, sostienen que el impacto del aumento dispuesto por Casa Rosada no debería haber provocado un incremento superior al 10% en las boletas EDELaR.

El ministro de Infraestructura, Juan Velardez, hizo referencia al esfuerzo económico de la provincia para subsidiar la energía eléctrica. Explicó que desde hace un año vienen presentando alternativas ante Nación para conseguir una tarifa diferencia. “Los riojanos nos merecíamos una respuesta, estamos en una provincia electro intensiva y hemos aportado con grandes obras al sistema nacional”, indicó.

“Nuestro mandatario ha tomado una decisión muy importante, después de un año de gestiones ante el gobierno nacional y de no tener el eco que nosotros esperábamos, decidió aplicar un subsidio a todos los usuarios de energía residenciales, comerciales y regantes de toda la provincia; solo quedan excluidos los industriales, de los cuales muchos tienen contrato con Cammesa”, sostuvo el ministro en el marco de la visita de obras este lunes.

Seguidamente, el titular de Infraestructura criticó la falta de respuestas del gobierno nacional. “Hemos presentado a la Nación diferentes alternativas, La Rioja no le debe nada a la empresa, ha mantenido sus pagos, ha ejecutado obras importantes, no esperábamos esto de Nación”. “Los riojanos nos merecíamos una respuesta, estamos en una provincia electro intensiva y hemos aportado con grandes obras al sistema nacional no estamos derrochando energía, es nuestra realidad”, reiteró.

Asimismo, el funcionario explicó que se venían estudiando diferentes alternativas luego de varias idas y vueltas ante las autoridades nacionales, considerando primordial que los riojanos no resientan su situación económica ante la boleta de luz.

“El gobernador consideró como mejor opción que ningún trabajador vea un impacto mayor al 10 por ciento en sus boletas. Significa un ahorro grandísimo para todos, sobre todos para quienes están en condiciones vulnerables, el subsidio es automático no se deben hacer trámites”, finalizó Velardez.

Fuerza Cívica responsabiliza a la provincia

La diputada provincial por la Fuerza Cívica Riojana Inés Brizuela y Doria también opinó respecto al anuncio del subsidio provincial en la tarifa de energía eléctrica.

La legisladora de Cambiemos expresó que “esta maniobra coincide con un pico de consumo, lo cual implica que en las próximas facturas habrá una disminución considerable del consumo debido a la baja estacional propia de la época”. En ese sentido aseguró que, según información enviada por Nación, el aumento dispuesto no debió impactar en más del 10% en el monto final de la factura.

Seguidamente cuestionó el rol de EUCOP en esta problemática y expresó que: “el pueblo de la provincia tiene muy claro que es el mismo Estado el que está perjudicando a los usuarios y, que a su vez, hay un sistema de connivencia y complicidad del ente que debe ser el defensor de los intereses del usuario, ya que el Estado es el dueño de la empresa distribuidora de energía, y a su vez, es quien da los lineamientos al ente regulador”.

Por último, reiteró las exigencias de la oposición al Gobierno de la provincia, “pedimos la reestructuración del EUCOP; la anulación de la factura emitida con vencimiento en marzo y la convocatoria urgente de audiencia pública para debatir un nuevo cuadro tarifario, acción que no se realiza en La Rioja desde hace por lo menos diez años”.