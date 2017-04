Con el objetivo de crear conciencia acerca de la prevención del embarazo no planificado a través de métodos anticonceptivos eficaces y seguros y mejorar el nivel de educación respecto a la salud sexual y reproductiva, el Ministerio de Salud a través del Servicio de Adolescencia del Hospital Enrique Vera Barros brindó recomendaciones para abordar la problemática.

En esta oportunidad, la jefa del Servicio de Adolescencia Dra. Andrea Davico comentó que “debido a las altas cifras de embarazos adolescentes en el mundo, se consideró este día, para tomar conciencia sobre la importancia de usar métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales”.

Asimismo indicó que “el porcentaje de embarazo adolescente en La Rioja se ha mantenido estable en un 18% en estos últimos 2 años, pero aún así continuamos por sobre la medida Nacional y tratamos de bajar ese índice”.

De esta forma, la profesional explicó que “el 90% de los chicos que tienen relaciones sexuales entre los 14 y 19 años conocen los métodos anticonceptivos, pero solo un 20 % los aplica”. A su vez, señaló que “la mayoría no se cuidaron en su primera relación sexual”. En este sentido, la Dra. Davico explicó que usar preservativos no solamente evita el embarazo adolescente, sino también aquellas enfermedades de transmisión sexual. “un embarazo no planificado posterga mucho nuestros proyectos de vida, como así también en la inserción laboral”.

Por otra parte, la Jefa del Servicio de Adolescencia informó que los métodos anticonceptivos, fundamentalmente los preservativos, son gratuitos y están disponibles en todos los hospitales y centros de salud de la Provincia. “en nuestro Servicio entregamos todos los métodos anticonceptivos a través del programa Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, y los interesados pueden venir de lunes a viernes de 8 a 12 y los días lunes, martes, miércoles y viernes de 14 a 18”.

El Servicio de Adolescencia brinda atención integral a jóvenes desde los 14 años con psicólogos, trabajadores sociales, médicos clínicos, nutricionistas, entre otros. El paciente no necesita llevar su DNI, ni tampoco estar acompañado por algún adulto.

Finalmente la profesional señaló lo importante que es trabajar en la prevención del embarazo adolescente,”trabajar para que tengan un mejor futuro y puedan alcanzar sus sueños, sus aspiraciones, lograr realizar todas sus potencialidades, siendo responsables en el aspecto sexual”. concluyó