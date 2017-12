La semana pasada la crisis financiera que hasta el momento se daba solo en el sector industrial, terminó golpeando al grupo de empresas estatales (SAPEM), que debió despedir 110 operarios.

Las cesantías se dieron en dos empresas puntuales. 85 despidos fueron notificados en Granjas Riojanas y otros 25 en La Rioja Vitícola, ambas ubicadas en el Oeste provincial.

“Lo que sucede es que se están reestructurando algunas de las Sociedades del Estado, ya que la pauta presupuestada que tenemos para este año es menor a la del año anterior. A partir del cambio de dirección nacional de la economía, en la provincia no tenemos desarrollo de la parte privada. Obviamente, las SAPEM que no poseen ventajas comparativas de ninguna especie con empresas privadas, no están ajenas a esta situación”, indicó el Coordinador de las Sociedades del Estado, Hugo Trillar.

Luego, el funcionario agregó que “lamentablemente se están tomando decisiones difíciles, seriamente analizadas, para tratar de coordinar las necesidades de inversión y de financiamiento de gastos corrientes de las empresas del Estado con los excedentes de recursos con que cuenta el Estado provincial una vez que este tiene cubierto el presupuesto que destina a salud, educación, seguridad y justicia de sus habitantes”.

“Todos los esfuerzos y modificaciones que se adopten tienen como objetivo preservar la herramienta de desarrollo económico en su integridad, preservando el mantenimiento de los puestos de trabajo”, recalcó.

En la misma línea y respecto de la situación de las demás SAPEM, Trillar sostuvo que “de La Rioja Vitícola se despidieron a 25 personas y en Granjas Riojanas se ha tomado la difícil decisión de achicar la planta en 85 trabajadores”.

“En este último caso hay una crisis avícola a nivel nacional y con esto se están reestructurando sus operaciones productivas y comerciales, ajustándonos a lo que el mercado demanda; se intenta cambiar el rumbo y generar riqueza (no para ahorrar sino para asegurar crecimiento e inversión)”.

Además, agregó que en “otras empresas, donde el mercado no era el problema, también se reestructuraron operativamente buscando mejorar su rentabilidad y sin afectar recursos humanos. Ser rentable en nuestras empresas asegura crecimiento y sostenimiento de la actividad y además potenciar el financiamiento de otras empresas que puedan tener desequilibrios estacionales”.