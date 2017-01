En momentos de crisis hay acusaciones estériles y este miércoles, en medio del proceso de normalización de la Capital tras el temporal que afectó el departamento el lunes, se dio uno de ellos.

Es que la ministra de Desarrollo Social riojana, Griselda Herrera, señaló que desde Fuerza Cívica, con el ministro macrista Julios Martínez a la cabeza, se busca sacar rédito político de la tragedia que vivió La Rioja.

Para la funcionaria, son mentirosas las gestiones que Martínez dice haber hecho ante Nación para el envío de fondos, al punto tal que acusó al ministro de “no levantar el teléfono”.

En esa línea, Herrera indicó en Radio La Red que “todas las asistencias realizadas han salido por parte del Gobierno de la provincia y yo le pedí la ayuda que llegó a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, (Carolina) Stanley, en ningún momento lo hizo el Ministro de Defensa”.

Finalmente, la titular de Desarrollo Social riojano apuntó que “lo que no me parece es que en esta instancia tengamos que ponernos una chapa, que no la tienen, como que han sido los salvadores de la situación cuando no lo fueron”, indicó en referencia a Fuerza Cívica.