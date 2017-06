El propio bloque de diputados del PJ reformará el reglamento interno de la Legislatura. Según denuncia el vicegobernador es para vaciarlo de poder y del manejo de fondos. La policía riojana e infantería desde la siesta custodia dicho edificio con más de 80 efectivos. Temen una movilización del ala bosettista. “A mi no me van a hacer renunciar. Que me destituyan sin causa”, desafió Bosetti