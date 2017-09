El partido Norte Grande lleva a la senadora Tere Luna como cabeza de lista con la intensión de renovar su banca en octubre próximo. Sin embargo, y pese a que todo parece indicar que no tiene chances de entrar tras su performance en las PASO, ella ratificó su candidatura.

Sin embargo, dirigentes peronistas como Martín Illanes, segundo candidato a senador, y Mariana Maldonado, segunda candidata a diputada nacional, decidieron renunciar a sus candidaturas.

La lógica que explican desde su entorno es que no tienen chances de lograr ingresar al Congreso y en la polarización que se da PJ - Cambiemos no quieren restarles votos al peronismo riojano. En síntesis, el objetivo es que no gane el macrismo.

Recordemos que el voto de Norte Grande y el que expresaban Illanes y Maldonado es un peronismo kirchnerista, que evidentemente no hay chances que voten a Cambiemos, por lo que estos dos dirigentes sostienen que “sacrifican” sus candidaturas en pos de aportar un granito de arena a favor del PJ.

Ambos, dejaron trascender que mantienen una excelente relación política con Luna, que sus renuncias no quebraron la cercanía política y que se trató de una decisión estrictamente personal.