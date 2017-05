De esta forma, salió a cruzar a Cambiemos, quien insinuó que de resultar electa el 4 de junio, no asumiría el cargo de diputada provincial. “Junto a Ricardo Quintela desde nuestra banca en la Legislatura pelearemos contra cualquier injusticia social”, sentenció la candidata del PJ riojano.

En las últimas horas el espacio Cambiemos denunció que la candidatura de Teresita Madera era testimonial ya que no iba a asumir su banca.

Sin embargo, esto fue desmentido por la propia candidata al advertir que “nada es cierto. Estamos trabajando para obtener una banca en la Legislatura”.

Incluso, sostuvo que “junto a Ricardo Quintela y los integrantes de la lista del PJ que ingresen a la Cámara de Diputados, pelearemos contra cualquier injusticia social”, en lo que pareció ser un dardo a la administración nacional de Mauricio Macri.

A su vez, la primera candidata de la lista peronista reveló que tiene varios proyectos preparados para impulsar desde le Legislatura como son el Boleto Estudiantil Gratuito o la Ley de Protección del Comercio riojano.

Al respecto, sostuvo que “sentimos que hoy es el momento de proteger la segunda fuente generadora de trabajo en la provincia”.

De igual modo, Madera agregó que “queremos mostrar y comparar los modelos de país que cada sector aspira para que la gente pueda elegir, aquí no hay avenida del medio, no hay un lugar por donde podamos mixturar un modelo u otro, se está o no se está del lado de la gente”

Finalmente, afirmó que “el peronismo es una fuerza dentro de nuestra provincia, hemos hecho las autocríticas necesarias y estamos dispuestos a dar la cara por nuestra ciudadanía y presentar una plataforma que nos permita ganar”.