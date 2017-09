El gobernador Sergio Casas, junto a los ministros de Infraestructura, Juan Velardez; de Gobierno, Claudio Saúl; la diputada nacional Teresita Madera, anunciaron que los colectivos del transporte urbano de pasajeros de la Capital riojana ya están trabajando en la restitución del servicio. Se ponen en marcha 50 unidades y otras 4 se sumarán la próxima semana.

El mandatario estuvo acompañado por los concejales Duilio Madera, Raúl Larraín y Lucas Adaro; el gerente de la empresa San Francisco, Martín Álvarez; el secretario de Prensa y Difusión, Luis Solorza; el vicepresidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Rolando Carrizo; los diputados provinciales Elio Díaz Moreno y Alejandra Oviedo; entre otras autoridades.

El titular del Ejecutivo destacó que “recibimos el pedido de los concejales, de miles de personas que me pedían porque querían mandar los chicos a la escuela, ir a la universidad y muchas cosas más y no podían, además de la preocupación porque quedaban 160 trabajadores en la calle”, y expresó que “sabíamos de la situación de la empresa, pudimos hablar con Juan Igualada, le dije que no tengo compromisos con nadie, solo con el pueblo y los trabajadores y quiero que esto se haga de una manera honesta, transparente y responsable”.

“Se dijeron muchas cosas en estas dos o tres jornadas y les pido (a los medios de comunicación), objetividad en el tratamiento de la información, la provincia hoy no está en una situación óptima con sus recursos, la Nación nos adeuda fondos mal llamado extracoparticipables, coincidimos en algunos puntos con los empresarios y en otros no, estamos en una etapa de armado, pero le vamos a dar la oportunidad, porque es gente que viene y hace un trabajo serio en nuestra provincia”.

El gobernador señaló que “les dije que si ven algo que no es transparente, que lo denuncien de una manera concreta, con este gobernador y este equipo no tienen que pagar ningún tipo de prebendas, lo único que nos interesa es que el servicio sea óptimo y eficiente para los riojanos” y agregó que “con el tiempo queremos tener más líneas, mejores frecuencias, unidades confortables. Vamos a trabajar juntos con los empresarios, trabajadores, con el Tribunal de Cuentas, para nos auditen y los números hablen por si solos”.

El mandatario destacó que la idea es que el servicio permita que mucha gente no viaje de manera precaria y peligrosa en una motito entre tres o cuatro personas y sostuvo que “hablamos con el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, para que se mantengan los subsidios al combustible y a los trabajadores, además, cierto o no, pero tengo versiones que gente vinculada a quienes antes tenían la concesión del transporte, que está realizando llamadas para que no se paguen estos subsidios, esto me parece lamentable”.

“Con esto damos por terminadas dos o tres jornadas que fueron de mucha intensidad, generados más por problemas políticos que por usar la política para gestionar”, señaló y agregó que “tenemos que rendirle cuentas a la gente y mientras sea óptimo el servicio se irá prolongando. No era un tema nuestro, pedimos las disculpas del caso, al igual que los choferes que nos pidieron disculpas, ellos sabrán los motivos que los llevaron a este punto, pero como gobernador tengo el deber de ponerme al servicio de los riojanos”, tras lo que indicó que no mantuvo ningún tipo de comunicación con el municipio capitalino.

En tanto que el ministro de Infraestructura, Juan Velardez, explicó que “después de dos días de trabajo de mucha intensidad podemos estar informando que de una manera muy rápida llegamos a un acuerdo y ya están saliendo los colectivos a las distintas cabeceras de las líneas, vamos a contar con 50 unidades y el lunes se sumarán otras 4” y agregó que “vamos a tener un servicio como todos los riojanos nos merecemos”.

El funcionario destacó la firmeza con la cual se han tomado distintas decisiones, como los distintos sistemas de control, entre ellos el Tribunal de Cuentas, que va a auditar los libros de la empresa, todo lo que tiene que ver en la parte administrativa se hará cargo el ministerio de Hacienda con su unidad de control y el ministerio de Infraestructura se sumará con la parte técnica”.

“No queremos generar falsas expectativas, estamos en un momento de transición, esperamos que el sistema se normalice en los próximos 20 días, quiero ser claro, no vamos a tener frecuencias de 15 minutos, será de de 20 o 25 minutos, y ya la semana entrante se reforzarán los horarios y días críticos para que todos puedan usar el servicio”, sostuvo.

Velardez indicó que también está trabajando la Fiscalía general, la Asesoría de Gobierno, la parte jurídica del Ministerio de Infraestructura, para que estos instrumentos legales estén listos en los próximos días. “La prioridad que marcó el gobernador es que los usuarios cuenten con el servicio y se mantengan las fuentes laborales. Este es un plan que incluye mejoras de corto y largo alcance, con mejoras en las rutas, las frecuencias, las casillas de espera, entre otros puntos, para tener un transporte que sea ejemplo y se mantendrá por ahora el precio del servicio”, concluyó.