Se trata de Jazmín Ortenzi, oriunda de Chilecito y quien en 2016 ya logró varios títulos tanto en singles como en dobles en distintas parte del mundo en la categoría junior. La tenista ya comenzó su pretemporada para encarar un exigente 2017 en Capital Federal con un equipo que tiene al frente a Martín Vassallo Argüello, ex jugador de ATP y Copa Davis. Detalles .

El deporte riojano tiene una cuestión para sentirse orgulloso y es que una de las máximas promesas del tenis femenino es de estas tierras, más precisamente de Chilecito.

Se trata de Jazmin Ortenzi, quien con apenas quince año ya hace ruido en el circuito junior y lo es simplemente por ganar en 2016 diversos títulos alrededor del mundo, como el “Uruguay Bowl” (Punta del Este).

En la actualidad, la jóven promesa del tenis argentino se encuentra en Capital Federal con la pretemporada pensando en diferentes compromisos para la temporada 2017.

La chileciteña entrena con el equipo ‘Cancha 1’, cuyo máximo referente es Martín Vassallo Argüello (ex jugador profesional ATP, ex jugador del equipo de Copa Davis y ex número 47 del mundo).

Los entrenamientos de Ortenzi se llevan a cabo en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. El año para la tenista se llevará a cabo prácticamente en la ciudad antes mencionada, no sólo en pretemporada sino también durante todo el año.

El pilar fundamental de su estadía en CABA, será el mejoramiento física-técnico. Además, participará en los torneos Grado 1 sub 16 nacional, haciendo Tenis AAT, Pro Tour en River Plate y posiblemente encare una gira europea.