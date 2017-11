El gremio ATUR y el rector consideran desafortunadas los dichos del jefe de Estado respecto del aumento del gasto en universidades. “La educación gratuita no es un gasto, es una inversión”, coincidieron. Y pidieron que el recorte no llegue a los de Altos Estudios y defendieron pase a planta de empleados.

La Asociación de Trabajadores Universitarios de La Rioja manifestó su preocupación por los dichos del presidente en relación al crecimiento de trabajadores y la poca graduación en las universidades públicas. “En la UNLaR somos apenas un tercio de lo que necesitamos, y es un gran error entender la educación como un gasto, y no como inversión”, dispararon.

Alicia Luna, titular del gremio nodocente en La Rioja (ATUR), se hizo eco de lo expresado por la Federación que nuclea a todos los trabajadores universitarios del país (FATUN), ante las polémicas declaraciones del presidente Mauricio Macri que había pedido a las universidades “colaborar” con disminución de gasto público.

“Nos preocupa profundamente lo expresado, y lamentamos que no se entienda que la educación no es un gasto sino una inversión, y fundamentalmente que nuestra autoridades no puedan visualizar la importancia de la educación superior gratuita”, señaló Luna.

“Que esta sea una justificación para producir una reducción en el gasto público, es muy peligroso. Según los informes de la propia Secretaria de Política Universitarias (SPU), actualmente en la Universidad de La Rioja somos apenas un tercio de lo que debería ser la planta, por la matricula que tenemos, el espacio físico, las delegaciones y sedes, funcionamos con lo básico”, explicó.

En la misma línea se mostró Fabián Calderón, rector de la UNLaR, al sostener que “estamos muy preocupados por la afirmación de que la universidad pública es parte del gasto y nos preocupa todo lo que hemos consolidado, incluso en este Gobierno” y opinó que “estas afirmaciones del presidente generan zozobra”.

En la última sesión del Consejo Superior de la UNLaR el martes pasado, el rector Fabián Calderón se había referido al tema exponiendo las cifras de la SPU, que dan cuenta que sí hubo un crecimiento sostenido entre el 2004 al 2014.

En ese periodo, explicó, hubo una evolución de la cantidad de nuevos inscriptos (20 por ciento), estudiantes (22 por ciento) y graduados ( 44 por ciento). En esa misma sesión Calderón destacó la importancia de la educación superior gratuita para el desarrollo del país.