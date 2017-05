La diputada nacional y candidata a legisladora provincial por el justicialismo riojano, Tere Madera entregó escrituras de la propiedad a vecinos del barrio 10 de Junio, complementando el programa de Regularización Dominial que implementa la Secretaría de Tierras y Hábitat Social.

“Llevar y entregar una escritura, representa el documento de la propiedad, el documento que nos hace verdaderos dueños de nuestras casas”, resaltó la dirigente al hacer entrega de 70 títulos de la propiedad a vecinos de la zona oeste. Con la entrega se completó la regularización dominial de más de 400 viviendas del barrio 10 de Junio de la ciudad Capital.

La titular de Tierras, Margarita Muñoz, recordó el trabajo de mensura que se llevó a cabo en toda la zona, en forma puntual en el barrio que ya cuenta con los servicios comunitarios básicos como la red de agua potable, cloacas, tendido eléctrico, iluminación y asfaltado de sus principales calles. “Nosotros conocemos el barrio porque lo hemos mensurado desde la primera casa que se había construido en la zona”, comentó la funcionaria.

Por su parte, la candidata a diputada provincial, Tere Madera resaltó la alegría de la gente, de los vecinos que recibieron sus títulos de propiedad, “pero debemos destacar la participación y el diálogo que estamos teniendo con todos los vecinos”.

Consultada sobre las reuniones con los pobladores de la Capital, en el marco de la campaña, Madera indicó que todos los vecinos tienen problemáticas comunes, como por ejemplo la difícil situación que tienen en el día a día ante los constantes aumentos en la canasta familiar producto de la política económica del Gobierno nacional “que sin importarle cómo impacta en las provincias más pobres, sigue tomando decisiones y medidas económicas que perjudican a la gente, en especial de toda nuestra zona norte”.

Denunció la diputada nacional que el Gobierno de Cambiemos “ha engañado a la gente, prometiendo cambios que nunca han llegado y que hoy la gente se ve defraudada”, tras agregar que “no solo no llegan los cambios prometidos, sino que también la gente se está quedando sin trabajo, se está atentando contra la industria nacional, se está atentando contra los ciudadanos argentinos que no pueden afrontar la constante de la inflación y donde el poder adquisitivo de nuestra gente se ve resentido, no puede consumir y no puede garantizar la canasta familiar básica”.

Indicó la cabeza de la lista que integran también Ricardo Quintela, Lelo Díaz Moreno y Juanqui Santander, entre otros candidatos a diputados provinciales, que “la preocupación es general”, aunque aclaró que “la gente sabe que hay un peronismo, un justicialismo, dispuesto a ayudar, dispuesto a trabajar y de compromiso con la gente para defender todos sus derechos”.

Madera resaltó la figura y militancia de Ricardo Quintela que también está caminando los barrios y manteniendo reuniones con los vecinos de la Capital, explicando cada uno de los proyectos y programas que gestionarán juntos en la Cámara de Diputados, “nuestro mensaje es para todos los ciudadanos, nosotros estamos preocupados por los fondos que no llegan, pero más aún por el modelo económico que ejecuta el presidente Macri y que afecta la calidad de vida, no solo de nuestra provincia, sino de todo el país.