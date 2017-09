La violenta agresión tuvo lugar alrededor de las 03:20 del domingo en el barrio Evita, más precisamente en la entrada de una vivienda ubicada por Balcarce y 17 de Agosto.

Según comunicó el comisario Ariel Peñaloza, de la Comisaría Séptima, un hombre, de apellido Castro, estaba entrando a su casa cuando, sorpresivamente, fue agredido físicamente por cuatro malvivientes que pasaban por ahí. Lo atacaron con golpes de puño y patadas para luego darse a la fuga.

En este sentido, el comisario Peñaloza señaló que Castro tuvo que ser asistido por personal médico del Servicio de Emergencias Médicas 107, quienes asistieron a la víctima en el lugar, sin ser trasladado al nosocomio.

Por su parte, Castro dio a conocer el terrible ataque mediante su cuenta personal de Facebook y su historia rápidamente se viralizó, siendo compartida varias veces.

“No sé si querían robarme, entrar a mi casa o matarme; si alguien patea la cabeza de otra persona, ¿qué busca? Resulta que ahora en frío, y sin poder dormir prácticamente, pienso en los miles de desenlaces que hubiera tenido esta situación”, dice un fragmento de la publicación del damnificado, y añadió: “Hoy me pasó a mí y lo cuento para que no dejemos de cuidarnos porque en cualquier momento un pobre pibe puede sacarte todo por lo que venís trabajando, y ni hablar si te saca un ser querido. Agradezco a la fuerza natural que hizo que se diera de esta manera y hoy lo cuente, con susto, no voy a negarlo, porque podría haber terminado de la peor manera y hoy ya no podría disfrutar de lo poco o mucho que generé en mi persona, mis entornos y mi vida”.