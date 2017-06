Agregó que el comicio “se da cuando se están discutiendo temas claves en la provincia porque la gente se dio cuenta que hay cosas que cambiar”. Además, Alvarez fue protagonista de una de las perlitas del comicio, cuando debió buscar otro DNI ya que no le permitieron votar con el que llevó originalmente. Votó en Tribunales de Capital.

A las 10.30 de la mañana Felipe Álvarez, candidato por la lista Encuentro por La Rioja, emitió su voto con normalidad, subsanada una confusión acerca de la validez de su DNI, por parte de la Presidente de la mesa N° 1 ubicada en el Palacio de Tribunales .

Antes de ingresar al Palacio de Tribunales y acompañado por su familia Felipe Álvarez expresó “aquí estoy cumpliendo con mi deber cívico, porque la importancia de estas elecciones, es que vamos a elegir a los diputados que van a moldear la voz de todos los riojanos y tenemos la esperanza de que día a día este mejor la familia, por eso la importancia de estas elecciones de que la gente se acerque votar y exprese su voluntad, es fundamental en estas elecciones”.

Luego de emitir su voto, el primer candidato a diputado provincial del espacio Encuentro por La Rioja se refirió a la emisión de su voto y a la confusión en torno a su DNI y manifestó “se solucionó el inconveniente con el documento e insisto todas las demás mesas estaban votando con el mismo documento que traje en primera instancia, con lo cual el único problema era esta mesa, la interpretación tiene que ser igual para todos”.

Álvarez aclaró “recuerdo cuando realicé los tramites del documento se efectuaron la tarjeta y en forma conjunta la libreta celeste, hoy la libreta no es válida, si yo iba a buscar el otro me iban a decir que no podía votar”.

Asimismo, el viceintendente -en uso de licencia- Felipe Álvarez también se refirió a la contienda electoral ” es una elección importante, vamos a elegir a los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados, se renueva la mitad de toda la provincia y que en los próximos años va a tener la decisión de ir moldeando a través de las leyes la vida de los riojanos. Es un momento importante en la provincia donde se discuten muchas cuestiones y lo fundamental de que la gente vaya a votar, que se acerque a cada uno de los establecimientos y emita su voto de acuerdo a lo que más considere que lo represente”.

Además destacó que se realizó una campaña limpia y clara “fue una campaña intensa de 46 días, creo que todos han tenido la posibilidad de hacer llegar su propuesta y todo fue muy importante como el debate en la universidad y todos han tenidos su posibilidad, más allá de los contratiempos y de las chicanas que han aparecido y todas esas cosas hay que superar y que elecciones tras elección vayamos discutiendo ideas, proyectos y no cuestiones personales”.

Para finalizar, el candidato agregó detalles de cómo será su agenda en esta tarde en la que detalló “después de votar seguiremos fiscalizando, ayudando al comando con los fiscales generales y a la tarde esperando en la municipalidad el resultado junto con el Intendente y el equipo de trabajo. También resaltó la presencia de gendarmería, de las distintas autoridades de los distintos partidos políticos, de los fiscales, de las autoridades de mesa y de la justicia electoral.