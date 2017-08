Así de tajantes fueron el gobernador Sergio Casas y el presidente del PJ, Luis Beder Herrera, tras el fallo de la Corte Suprema que revocó la impugnación a la candidatura a senador del ex presidente. En ese plano, señalaron que “triunfó” la legalidad por sobre las “operaciones políticas” por parte de Cambiemos y no dudaron en afirmar que Carlos Menem renovará su banca con un triunfo.

El Partido Justicialista riojano celebró y valoró hoy el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que revoca el fallo de la Cámara Nacional Electoral que impugnaba la candidatura del senador nacional Carlos Menem y también destacaron la decisión del máximo órgano del Poder Judicial de pedir un nuevo fallo en la causa Armas, ya sea ratificando el primer fallo absolutorio, llevando adelante un nuevo juicio o efectuando una nueva sentencia. Esta situación asegura la candidatura de Carlos Menem en las legislativas del mes de octubre.

En ese marco se dieron cita en la Casa de Todos el presidente del PJ provincia, Beder Herrera; el secretario general del PJ, Sergio Casas; los candidatos a senadores y diputados nacionales, Florencia López, Ricardo Guerra; Danilo Flores, Claudia Ortiz, Ilda Lucero y Juan Del Moral; los ministros de Infraestructura, Juan Velardez; de Gobierno, Claudio Saúl; de Producción, Fernando Rejal; diputados provinciales; secretarios y subsecretarios de la Función Ejecutiva Provincial; autoridades partidarias; entre otros; quienes ofrecieron una conferencia de prensa para explicar los alcances del fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Ejemplar e histórico

El presidente del PJ, Beder Herrera, destacó que este fallo “es ejemplar, histórico para los derechos que tienen los ciudadanos de este país, tanto a elegir como a ser elegido” y agregó que “estuvimos hasta horas antes de las PASO y no sabíamos si Menem podía ser candidato, en ese momento la Corte hizo una especie de Per Saltum, y ahora toma decisiones que son muy buenas para nosotros y los ciudadanos en general, tanto en el orden de la causa penal como en el tema electoral”.

El legislador expresó que “en el tema penal manda a hacer un nuevo fallo, y eso llevará su tiempo, porque Menem ya tuvo en este caso una absolución del Tribunal Oral, que tuvo 300 testigos y llevó mucho tiempo y luego tiene una condena sin juicio a 7 años y la inhabilitación para ser candidato a cargos públicos por parte de la Cámara de Casación, fallo que debe revisarse”.

El titular del PJ riojano consideró que la Corte Suprema “le da una cachetada a la CNE, le dice que se ha extralimitado en muchos sentidos, primero porque no tenían legitimación activa quienes impugnaron, porque no eran afiliados a este partido; después la ley de las PASO establece plazos para esto y ya habían terminado, por lo que esto no es posible, por ello recurrimos este fallo con nuestros abogados”.

“Este fallo es ejemplar y si bien no dice que Menem puede ser candidato, le da a la CNE los parámetros para que realicen un nuevo fallo y deben hacerlo antes del 2 de septiembre. Dado esto, la candidatura de Menem no corre ningún problema”, sostuvo.

Beder Herrera remarcó que “esta es una decisión que festejamos, porque soluciona el problema del tema penal que pesaba para Menem” y acotó que “estamos ante la presencia, tras esta sentencia de la Corte, de lo que pudo ser un fraude electoral, nos quisieron sacar de la cancha horas antes de las PASO, esto tiene una clara intencionalidad política, porque de otra manera no se explica tremenda injusticia. Hay una intromisión del sector político y fueron los de Cambiemos, sus autoridades las que pusieron la firma”.

“Teníamos esperanza en este fallo de la Corte Suprema, desde que pidió los expedientes, que iban a tener una resolución en tiempo y forma, pero lo que si sorprendió la unanimidad de los 5 miembros”, puntualizó y manifestó que “ya no puede apartarse a Carlos Menem, no hay razones para que lo impugnen, acá quisieron perjudicar a la provincia”.