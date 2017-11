Los diputados provinciales Alejandra Oviedo, Jorge Salomón y Adriana Olima coincidieron en plantear que es necesario que los 2.800 millones de pesos que comprometió el gobierno nacional como fondos compensatorios para el año próximo deben ser incluidos en el presupuesto nacional.

La diputada provincial Adriana Olima opinó sobre el acuerdo que la Provincia logró con el Gobierno Nacional por el envío de $2.800 millones de fondos compensatorios y reclamó que esos recursos figuren en el Presupuesto Nacional que se debate en el Congreso.

Olima afirmó que la Cámara de Diputados de la provincia aprobó el Presupuesto 2018 con un déficit de $3.600 millones” por lo que consideró que los 2.800 que enviará la Nación no serán suficientes para otorgar incrementos salariales el año entrante.

“Nosotros aprobamos un presupuesto con un déficit de 3.600 millones por lo que los 2.800 millones que consiguió el Gobernador no alcanzan. Ese monto sólo va a alcanzar para pagar los sueldos estatales pero deja a la Provincia sin la posibilidad de dar aumentos salariales el año que viene”, alertó.

Olima dijo que la situación que vive la Provincia “es de incertidumbre”. “No son los mejores momentos los que vive la Provincia. Tenemos mucha incertidumbre respecto de estos 2.800 millones porque a las palabras se las lleva el viento. Lo correcto sería que este monto figure dentro del Presupuesto Nacional. Por eso soy muy cauta con este anuncio por los fondos compensatorios. Es sumamente importante que esos fondos figuren en el Presupuesto Nacional”, insistió.

Luego, la legisladora disparó contra los diputados de FCR Cambiemos en la Legislatura Provincial al sostener que “ellos no aprobaron el presupuesto provincial”. “Ellos salen a hablar de los precarizados pero luego no acompañan en el tema del presupuesto por eso uno ve que son personas con doble discurso”, los criticó.

Además, Olima también disparó contra los legisladores nacionales de la oposición y reclamó el apoyo del sector para que los fondos figuren en el Presupuesto Nacional.

“Las funciones de nuestros diputados nacionales, no solo los del PJ sino los diputados nacionales de la oposición es que apoyen y acompañen en el tema de los fondos. Son ellos los que en este momento tienen que aprobar el presupuesto”, indicó.

“Con estos fondos quedan congelados los sueldos estatales”

En el mismo sentido que Olima se pronunció la diputada provincial Alejandra Oviedo quien también reclamó que los 2.800 millones figuren en el Presupuesto Nacional a la vez que consideró que el monto conseguido es exiguo y que debido a eso el año que viene la Provincia no podrá aumentar los salarios.

“Hay que aclararle a la población que el punto de coparticipación perdido equivale a $5.600 millones y que tuvimos que aprobar el Presupuesto Provincial con un déficit de $3.600 millones. Lo comprometido por la Nación es $2.800 millones. Con estos $2.800 millones que se acordaron, La Rioja sostiene la planta de la Administracion Pública pero se ve impedida de avanzar con aumentos salariales. Se congelan los sueldos lo cual nos parece una locura porque la inflación no ha bajado y encima debemos contener a gran parte del sector privado que se está yendo de La Rioja como sucede en el Parque Industrial”, afirmó.

Por otra parte, Oviedo coincidió con Olima en el reclamo para que los $2.800 acordados con la Nación figuren en el Presupuesto Nacional. “El monto que se logró causó desasosiego en el Gobernador y en toda la Provincia porque La Rioja no entró en el Pacto Fiscal ni en el Presupuesto Nacional porque aún estos fondos compensatorios no están en el Presupuesto. En el Presupuesto sigue figurando cero porque esos $2.800 no están”, sostuvo.

En este punto, la diputada sostuvo que el envío de los 2.800 millones desde la Nación hacia la Provincia “dependen por ahora de la palabra del ministro Frigerio (Rogelio) y del ministro de Hacienda, Dujovne (Nicolás)”. “No es cierto lo que afirman los senadores electos de Cambiemos. Ellos fueron a obstaculizar los recursos. Cuando veamos que los recursos estén dentro del Presupuesto Nacional ahí vamos a cree que los recursos están”, señaló.

Finalmente, Oviedo arremetió contra los senadores electos de Cambiemos, Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria al sostener que ambos legisladores “mienten cuando dicen que a La Rioja llegan $5.000 y pico de millones”. “Es una irresponsabilidad de Martinez y de Brizuela y Doria cuando dicen que a La Rioja van a llegar 5 mil y pico millones de pesos. Eso no es cierto,. La Rioja no está en el Pacto Fiscal ni en el Presupuesto Nacional y por eso el desasosiego grandísimo. En el Congreso de la Nación no solo debemos sufrir la ausencia de los legisladores de la oposición sino que también debemos sufrir sus operaciones en contra para que La Rioja no consiga los recursos. Con este monto que se consiguió no vamos a tener viviendas ni obra pública. Por eso la situación es alarmante”, concluyó.

Jorge Salomón

Por su parte, el diputado provincial por el departamento General Ortiz de Ocampo, Jorge Salomón, sostuvo que tras la firma del Pacto Fiscal, la provincia queda en una situación “complicada”, por lo que la obtención de una proporción de los fondos compensatorios, además de ser un gran logro de la gestión del gobernador Casas, es una manera de poder “sostener el empleo público de los riojanos”.

Asimismo, recordó que la lucha por los fondos compensatorios -al punto de coparticipación perdido en el año 1988- es una discusión que se repite año tras año con los diferentes gobiernos centrales. “Poder conseguir recursos para nuestra provincia es una lucha eterna, siempre tuvimos que peregrinar para que le den a nuestra provincia lo que le corresponde”, afirmó.

Reconoció también que el modelo que intenta imponer el Gobierno Nacional, de achicar la planta estatal y congelar los sueldos estatales, es un tema al que “le falta debate” y agregó la importancia de que la gente reconozca quienes “aún siguen luchando por los intereses de los riojanos y quienes a través de presiones en estas instancias pretenden poner por delante intereses personales.