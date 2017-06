La ex presidenta Cristina Fernández lanzó este martes su frente Unidad Ciudadana ante miles de militantes kirchneristas que se hicieron presentes en la cancha “Julio Grondona”, de Arsenal de Sarandí.

En el acto, que no tuvo símbolos del Partido Justicialista, convocó “a la unidad ciudadana, a la unidad de todos los argentinos y todas las Argentinas”.

“Estoy convencida, profundamente convencida, de que esta etapa histórica de agresión neoliberal a todos los estamentos de la sociedad no es una cuestión de partidos políticos”, dijo en el comienzo de su discurso.

En ningún tramo de su discurso dijo si será o no candidata. No obstante, se escuchó a sus seguidores cantar: “Cristina es senadora, Cristina es senadora”. Ella negó con la cabeza y contestó: “Todos los honores y cargos los he tenido gracias a ustedes”.

La militancia luego contestó: “Cristina Presidenta, Cristina presidenta”. “He tenido ya todos los honores y cargos que ustedes me han dado, vengo ahora a sumarme como una más, a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón”.

“Una más, y no jodemos más”, le contestaron.

“Y las próximas elecciones son parlamentarias, y allí una sociedad demuestra si está o no está de acuerdo con un gobierno. No nos confudamos”, explicó.

El acto tuvo una estética diferente a la tradicional estética “K”, porque se armó un escenario en el medio de la cancha, sin atril y sin símbología peronista. No hubo marcha, ni tampoco bandera. Sí, mucho rock and roll, con temas de la Bersuit, La Renga y los Redonditos de Ricota.

Críticas

Ante un estadio Julio Grondona repleto, la expresidenta pidió “la unidad de los argentinos”. Llamó a su gente a que no insulten al actual presidente Mauricio Macri e invitó al pueblo a “luchar contra los que nos desorganizaron la vida”.

Con referentes K presentes en el escenario central, Cristina convocó a personas a subir junto a ella para mostrar sus problemas particulares.

Además de Macri, Cristina criticó a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, por los problemas de desabastecimiento que afectan a los hospitales públicos de la Provincia y al aumento de las tarifas de los servicios.