El arzobispo Mario Poli, brindó una homilía en Capital Federal que incluyó algunos pasajes con duros cuestionamientos sobre la realidad social y económica del país en el tradicional tedeum por el 25 de Mayo.

“Comparto que muchos pueden pensar que no hay motivos para hacer fiesta patria cuando buena parte de nuestro pueblo no se siente invitado porque no posee igualdad de oportunidades y carece de lo necesario para una vida digna”, comenzó diciendo.

Luego agregó que “las estadísticas veraces son muy buenas porque nos advierten dónde estamos parados y nos animan a encarar soluciones. No obstante, los porcentajes invisibilizan el dolor de las familias que sufren la postergación y el desánimo, eso sólo se supera con la cercanía fraterna y cordial de otro argentino”, aseguró el cardenal primado.

En primera fila escucharon su mensaje el presidente Mauricio Macri y su esposa, Juliana Awada. Detrás de ellos estaban las autoridades de los restantes poderes del Estado y el gabinete casi en su totalidad.

“Dolorosamente aprendimos en nuestra historia que la inequidad genera violencias”, continuó. Y agregó: “La solución a nuestros desafíos internos, que algunos llaman deuda social, depende de nosotros; para eso es conveniente volver a apostar y confiar en las reservas morales espirituales de nuestro pueblo, como en su capacidad de trabajo en ingenio científico”.

Poli habló también de “las promesas incumplidas” y de los “fracasos” y propició “consensos” para posibilitar el progreso de la Nación.