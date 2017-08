Mercedes-Benz finalmente develó la pick up Clase X que fabricará en Argentina, más precisamente en Córdoba. Pero antes, viajamos a Sudáfrica para conocerla en persona, y si bien no pudimos manejar, fuimos de acompañantes en un recorrido al que no le faltó nada.

La cabina es 100% Nissan. Sería carísimo y un sinsentido modificar parabrisas, puertas, techo y otras cosas. Por eso la línea ascendente de la cintura (la base de las ventanas) será el punto de identificación con sus hermanas de la alianza (Frontier y Renault Alaskan). Pero la trompa es inconfundiblemente Mercedes y se ve muy fuerte, impactante.

El punto de conflicto advertido en muchos comentarios es la vista trasera. Se optó por un diseño híper sobrio y despojado, con paneles casi lisos y ópticas “finitas” que recuerdan a las chatas americanas de los 60 y 70, y por qué no, ¡a las del Ford Ranchero! Los diseñadores se defienden asegurando que marcará una nueva tendencia.

Chasis

Aunque anuncian trochas más anchas, no cambia respecto al de la Nissan. Aprovecha de ésta la suspensión trasera con resortes (en lugar de elásticos) y múltiples brazos adicionales al eje rígido. De esta manera se garantiza un mejor equilibrio dinámico “on & off road”, y no impide que pueda cargar 1,1 toneladas en la caja. Como dato adicional, la puesta a punto de la amortiguación es propia de Mercedes y “la X” argentina tendrá 2 centímetros plus de despeje.

Motores

Aunque para otros mercados habrá un naftero, en Argentina sólo tendremos opciones diésel. La mayoría de las versiones adoptarán el conocido (y muy eficiente) 2.3 diésel Nissan-Renault de cuatro cilindros. Con un solo turbo (X 220 d) tendrá 163 CV, y en la variante biturbo (X 250 d) 190 CV. En ambos casos, las cajas serán manual de seis marchas o automática de siete (como en la Frontier) dependiendo de la versión. Y la tracción, simple trasera o 4x4 “part time”, es decir conectable, en alta y baja, y con bloqueo de diferencial trasero.

La estrella de la gama (que quizá se presente unos meses después) será la X 350 d. Tendrá un motor V6 3.0 turbodiésel de 258 CV, ideal para mojarle la oreja a la Amarok, que por poco tiempo será la más potente con un V6 similar de 225 CV. Y al igual que en la VW, esta versión tendrá tracción integral permanente (4Matic) de reparto automático. Pero la X sí incluirá caja reductora. El combo mecánico 100% Mercedes se completa con la caja automática 7G-Tronic, con sobradas demostraciones de eficiencia. ¿Estará el esqueleto a la altura de este tren motriz? Esperemos…

Interior

El cambio respecto de la Frontier es notable. Muy buenos materiales al tacto y al olfato (para el perro entrenado también define calidad). Tablero, consola y tablet podrían ser de cualquier SUV de la marca. Incluso tiene la última versión del sistema Comand (ruedita y mouse táctil) para operar multimedia, navegador, seteos y todo lo que muestra la pantalla, que -a contramano de la tendencia- no es “touch”.

A pesar de no regular el volante en distancia (estuvieron flojos muchachos, flojísimos), la posición de manejo es muy buena y se destaca el diseño de la butaca, con un mullido casi ideal y regulaciones eléctricas (además de calefacción).

Atrás no es amplia. Y el del medio va a lamentar no haber viajado en Flecha Bus. Amarok sigue liderando en este aspecto. Pero el asiento es más cómodo que en la Frontier. Ya mencioné la insonorización y agrego lo bien que cierran las puertas… parece un Mercedes.

Equipo y seguridad

Tiene y tendrá de todo. Siete airbags, ESP con programación para tráiler, cuatro discos de freno en todas las versiones, control de cambio de carril, luces full LED, cámaras 360º y otras sofisticaciones como radar anticolisión o lector de señales de tránsito. Este último dispositivo difícilmente se incluya en el paquete “argento”.

En equipamiento de confort también marcará la pauta. Tendrá incluso una aplicación para el teléfono, desde donde se podrá controlar la presión de neumáticos, el mantenimiento, el consumo y muchas otras funciones.

Bueno, ahora sí, las impresiones de copiloto. El test drive en serio -esa acción donde uno puede sentarse al volante y conducir el vehículo- será en octubre, en Chile.

Por ventajas alfabéticas me tocó la chata número 1, con el amarillo limón, que es uno de los colores del lanzamiento. Era una 2.3 biturbo automática. Creo que no había V6 ni manuales. El piloto… un alemán macanudo y buen conductor.