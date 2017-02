La compañía cofundada por Steve Jobs busca llamar la atención y diferenciar un poco más a los modelos 7S y 7S Plus de sus antecesores.

La consultora KGI y su analista estrella, Ming Chi Kuo, aciertan sobre los planes de Apple, y ahora anuncian que habrá tres modelos del iPhone en 2017 y uno de ellos será caro y tendrá un diseño renovado.

Una de sus características “de alta gama” será la carga inalámbrica, pero parece que Apple conseguió introducir esta novedad en los tres dispositivos que tiene entre manos, como publicó el diario digital MacRumors, citando a KGI.

De este modo, la compañía busca llamar la atención y diferenciar un poco más a los iPhone 7S y 7S Plus de sus antecesores. Este sistema de carga, que no está claro si sustituirá a los cables por completo en el iPhone o no, es todo un reto para Apple.

El proceso de fabricación de los terminales se encareció debido a los problemas que presentaba el calor extra generado por la carga inalámbrica y el sensor táctil de la pantalla. Según KGI, se pudo solucionar este problema introduciendo una capa extra de grafito para disipar mejor el calor.